Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mertsan Çakırlı ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Göreve gelmelerinin ardından gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyarette Başkan Çakırlı, spora ve spor camiasına gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na kulüp adına teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Mertsan Çakırlı, köklü bir geçmişe sahip Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 1934 yılında kurulduğunu ve kulüp renklerinin kırmızı-siyah olduğunu belirtti.

Kulübün tarihçesi hakkında bilgi veren Çakırlı, şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüz, ilk olarak Larnaka Gençler Yurdu ismiyle faaliyet göstermeye başladı. Ardından 1940’lı yıllarda Larnaka Türk Spor Kulübü (LTSK), 1950’li yıllarda Demirspor, 1960’lı yıllarda ise Gençler Birliği adını aldı.

1960-61 sezonunda Larnaka Demirspor ile Tuzla Spor Kulübü’nün birleşmesiyle yoluna devam etti.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Larnakalılar farklı bölgelere yerleşti ancak en yoğun yerleşim İskele’de oldu. Bu tarihten itibaren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz.”

Çakırlı ayrıca, kulübe geçmişte hizmet etmiş yöneticileri de anarak:

“Bugüne kadar kulübümüzde yöneticilik yaparak emeği geçen, bugün aramızda olmayanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve huzur diliyorum,” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurguladı. Sadıkoğlu, konuşmasında geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla gerçekleşen 53. Geleneksel İskele Festivaline de değinerek şunları söyledi:

“Belediye olarak sadece kültürel ve sanatsal etkinliklerle değil, sporla da iç içe bir festival süreci geçirdik. 27 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında 10 gün boyunca süren festivalimizde, çok çeşitli spor dallarına yer verdik.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alanındaki ilgisi ve gösterdiği çaba takdire şayandı. Tüm etkinlikleri yakından takip ettim, her branşta büyük bir özveri ve disiplinle mücadele ettiklerini gördüm.

Bu da bize geleceğe umutla bakmamız için güçlü bir dayanak sunuyor. İskele Belediyesi olarak, sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yönetiminize bir kez daha başarılar diliyorum.”