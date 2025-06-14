Haravgi gazetesi, Kiriakos Tsimillis, Oz Karahan, Panikos Kiriakidis ve Elena Kozaku Lumburi’den oluşan Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği’nin dün sabah, Rum mallarını gasp ettiği iddia edilen KKTC’de bulunan Türk ve Kıbrıs Türk olmak üzere 33 şirket ile ilgili verileri, Rum Polis Genel Müdürlüğüne sunduğunu yazdı.

Habere göre Ekologlar Siyasi Komite üyesi Kiriakos Tsimillis, yaptığı açıklamada topladıkları verilerin, kamuya açık bilgi kaynaklarında mevcut olduğunu ifade etti.

Tsimillis sözlerinin devamında “eğer her örgütlü grup, bütün bu yıllar boyunca her ay en azından 15 isim toplasaydı, sadece mallara ve hak sahiplerine değil, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi aleyhine olan ve süregelen oburluğa bir şekilde müdahil olan binlerce-belki- gaspçıyla, boyut kazanan bu suçu nerdeyse sıfırlardık” ifadesini de kullandı.

Tsimillis, sunulan verilerin, KKTC’de faaliyet gösteren, Türk, Kıbrıslı Türk ve çok azı da yabancı olan 33 şirket ile ilgili olduğunu söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesine göre Oz Karahan, ise yaptığı açıklamada “kolonizasyondan, yasa dışı tapu verilmesi ve Rum mallarının satılmasından” söz etti.