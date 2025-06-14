Fileleftheros gazetesi, İsrail’e ve diğer komşu ülkelere yönelen uçuşların, Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş izni talep ettiklerini yazdı.

Gazete dün sabaha yakından, öğleden sonraya kadar 29 uçuşun Güney Kıbrıs’a yönlendirildiğini, 21’nin Larnaka, 9’nun ise Baf havalimanına indiğini belirtti.

Habere göre bununla birlikte Güney Kıbrıs’tan İsrail’e yönelik ve İsrail’den (Güney Kıbrıs’a) olan 20 uçuş da iptal edildi.

Güney Kıbrıs havalimanlarına yönlendirilen uçaklardan iniş yapan yolcuların ise kalacakları yerlerin belirlenmesine veya başka uçuş bulmalarına kadar havalimanlarının bekleme salonlarında kaldıklarını da yazan gazete, ESTİA planının devreye girmesiyle birlikte Turizm Müsteşarlığının, Otelciler Birliği PASİKSE’den, yaklaşık 2 bin 400 kişinin konaklama ihtiyacının giderilmesi için tesis talep ettiğini belirtti.

Larnaka’da dün sabah doluluk oranının yüzde 90’a yaklaştığını belirten gazete “Mağusa bölgesi” için de tesislerin sağlanmasının talep edildiğini yazdı.