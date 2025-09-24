Konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi enerji komitesi toplantısında ele alındığını yazan Politis gazetesi, Papanastasiyu’nun Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA’nın projeyle ilgili danışmanının şu an ihaleye çıkılmasının imkânsız ve operasyonel anlamda tehlikeli olduğu tavsiyesinde bulunduğunu söylediğini de iletti.

Papanastasiyu’nun Meclis Enerji Komitesi Vaşkanı Kiriakos Hacıyannis’in söylemlerine yanıt verdiğini de yazan gazete, bakana hitap eden Hacıyannis’in projenin tamamlanmaması amacı ve istemiyle bir geciktirme taktiği izlendiğini söylediğini aktardı.

Papanastasiyu ise buna yanıtında şu an çok da seçenek olmadığını, çünkü projenin henüz tamamlanmadığını ve yarım halde olduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre Hacıyannis’in projenin tamamlanması konusunda önünde öneriler olup olmadığını kendisine sorması üzerine ise Papanastasiyu buna yanıt vereceğini söyleyerek, zaman istedi.