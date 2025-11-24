Politis gazetesi: “Savvas Angelidis Düşünüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek istifasını gündeme getirdiğini ancak Hristodulidis’in Angelidis’i yeniden düşünmeye ikna ettiğini yazdı.

Gazete, Angeldisi’in Çarşamba günü Hristodulidis’le görüşerek, özellikle yolsuzluk soruşturmalarında Rum polis gücü ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi yetkilileriyle yaşadığı sorunlar sebebiyle istifa etmek istediğini dile getirdiğini ancak Hristodulidis’in ısrarıyla yeniden düşünmeye ikna olduğunu aktardı.

Angelidis’in kendisine yönelik tehdit ve karalama girişimlerinden de rahatsız olduğunu vurgulayan gazete, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in de istifayı önleme girişimlerinin olduğunu belirtti.