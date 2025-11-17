Haravgi gazetesinin, Rum Haber Ajansı KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, KKTC’nin kuruluş yıldönümü için adaya gelen savaş uçaklarının, Güney Kıbrıs’ın “hava sahasını ihlal ettiğini” ve ara bölgenin de küçük bir bölümünün üstünde uçtuğunu öne sürdü.

Gazete, RİK’e göre ise savaş uçaklarının saat 11.30’da Gazimağusa tarafından Güney Kıbrıs’ın “hava sahasına giriş yaptığını” iddia etti.

Haberde, uçaklardan ikisinin Kaymaklı bölgesinde “kışkırtıcı nitelikli alçak uçuş gerçekleştirdiği” ileri sürüldü.

Gazete, RMMO ile Savunma Bakanlığı'nın dün konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ile diğer yetkili kurumlar nezdinde girişimde bulunduğunu yazdı.