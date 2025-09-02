Cicikostas’ın sözleşmesinin sona ermesine sadece yedi gün kalmasına rağmen, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından Cicikostas’ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadığını yazan Politis gazetesi, Cicikostas’ın görev süresinin uzatılması ihtimali olduğu gibi yerine başka birinin atanması ihtimali de bulunduğu kaydedildi.

Son günlerde ve Rum hükümeti ile Yunanistan hükümeti arasında gerçekleştirilen istişarelerin akabinde ise eğilimin Cicikostas’ın görev süresinin uzatılması yönünde olduğunu yazan gazete, en nihayetinde Cicikostas’ın görev süresinin uzatılmasına karar verilmesi halinde, bunun 6 aylığına mı bir seneliğine mi olacağına dair sorunun ise henüz cevaplanmadığını belirtti.

Konuyla ilgili cevabın muhtemelen 6 Eylül’de Trodos’ta gerçekleştirilecek bakanlar kurulu toplantısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkmasının beklendiğini de kaydeden gazete, Cicikostas’ın görev süresinin 8 Eylül tarihinde dolmasına bağlı olarak, alınacak kararların da bu hafta ve her halükârda pazartesi gününden önce alınması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan haberde kadınların gönüllü askerliğiyle ilgili reformun hayata geçirilmesi beklenirken, en ağır basan senaryonun 8 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayan Cicikostas’ın görev süresinin uzatılması şeklinde olduğu da ifade edildi.

Geçmişte RMMO komutanlığı yapanların listesine bakıldığında istisnai durumlar haricinde RMMO komutanlarının en az 3 yıl görev yaptıklarını da yazan gazete, Cicikostas’ın sözleşmesinin sona ermesi ışığında oluşan ortamda Yunanistan’da RMMO komutanlığını üstlenebilecek adaylarla ilgili söylentilerin dolaşmaya başladığını da ekledi.

-RMMO’ya sözleşmeli asker alınacak

Gazete başka bir haberinde ise Rum Savunma Bakanlığının boş olan pozisyonların doldurulması için Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) sözleşmeli asker alınacağını duyurduğunu ekledi.