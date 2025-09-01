Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), devletin acilen, üretici, kasap, esnaf ve tüketici temsilcilerinden oluşan bağımsız bir komite kurması ve bu komite tarafından fiyat adaletsizliğini ortadan kaldıracak, denetim mekanizmalarını çalıştıracak ve toplumun çıkarlarını koruyacak somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

RES-BİR tarafından yapılan açıklamada, ülkede et piyasasında yaşanan derin krizin sürdürülemez bir noktaya ulaştığı iddia edilerek, “Bugün halkın sofrası boş kalıyor, esnaf müşteri kaybediyor, restoranlarımız ayakta durmakta zorlanıyor.” ifadesi kullanıldı.

“Bu sorun, devletin doğrudan müdahale etmesi gereken hayati bir meseledir.” denilen açıklamada, gıda güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmaması durumunda ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamının çöküşe sürükleneceği savunuldu.

Sorunun köklü şekilde çözülmesine kadar, halkın ve esnafın korunması için acil ithalatın devreye sokulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Restorancılar Birliği olarak halkın, esnafın ve tüm toplumun yanında durmaya; bu haksızlığı en sert şekilde dile getirmeye devam edileceği de belirtildi.