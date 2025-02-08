Genç kız günlerce mide bulantısı, kusma ve ishal yaşadıktan sonra hastaneye başvurdu. Başlangıçta semptomlara sebebin, birkaç gün önce ailesinde de görülen gıda zehirlenmesi olduğu düşünüldü. Ancak yapılan kontroller sonucunda durumun daha ciddi olduğu anlaşıldı. Bağırsaklarında büyük bir tıkanıklık, yani sindirim sisteminde biriken ve "trikobezoar" olarak bilinen bir saç yumağı olduğu ortaya çıktı.

DURUMUN CİDDİYETİ ANCAK AMELİYATTA ANLAŞILDI

Buna rağmen doktorlar durumun ciddiyetini ancak ameliyat sırasında fark etti. Karmaşık bir operasyonun ardından 42x11,2x11,7 cm boyutlarında ve 2 kilo 468 gram ağırlığında devasa bir saç yumağı çıkarıldı.

Bu yumağın çıkarılması için laparotomi adı verilen bir cerrahi işlem yapıldı. Ancak operasyonun ardından genç kızın sağlığı hızla kötüleşti, hipotermiye girdi ve kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran "koagülopati" belirtileri gösterdi.

Neyse ki saç yumağı çıkarıldıktan sonra durumu tekrar stabilize oldu. Ameliyatın ardından ailesi, kızlarının Covid-19 pandemisinin başlangıcından beri saç çekme ve çiğneme davranışları sergilediğini ancak bunu fark etmediklerini söyledi.

Tıbbi literatüre göre bu davranışlar, son derece nadir görülen "Rapunzel sendromunun" tipik nedenleri arasında yer alıyor.