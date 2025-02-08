Bir sabah uyandığında telefonunun, banka kartlarının ve otobüs kartının çalındığını fark eden Melvyn Mainwaring derhal polise gitti. Polis, kısa süre sonra telefonu başka suç kayıtları da bulunan Daniel Reid'in üzerinde buldu.

Ancak bu noktada işin rengi değişmeye başladı... Kuzey Galler Polisi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) gerekçe göstererek telefonun mağdura iade edilmesini reddetti. Gerekçeleri ise Reid'in cihazı kullanmış olması ve içinde "özel bilgilerinin" bulunmasıydı.

MAHKEME SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Caernarforn Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Nicola Jones, polisin tutumunu eleştirerek, "Bu durum tamamen mantıksız. Reid, telefonu çalarken mağdurun gizlilik haklarını düşündü mü? Hayır! O halde neden mağdur telefonunu geri alamıyor?" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme, telefonun derhal Mainwaring'e iade edilmesine karar verdi.

ÜÇ FARKLI HIRSIZLIK, ÜÇ YIL DOKUZ AY HAPİS

33 yaşındaki Daniel Reid'in başka suçlardan da kaydı bulunuyordu. Bahsi geçen hırsızlık olayından önce küçük çaplı bir otel soygunu ve bir evden hırsızlık gibi tespit edilen suçları vardı. Reid, güvenlik kameraları ve ayak izleri sayesinde tespit edilip tutuklandı. Mahkemede suçunu itiraf eden Reid'e toplam üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.