Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Food&Drink sponsorluğunda Hamitköy etabında yapılacak olan ralli sprint ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Food&Drink’in yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Car&Cars, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU, SANAYİ ÇEMBERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çevresinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alıp, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasına gidecek. Oradan Hamitköy Barajına gidip tekrar Kuzey Çevre Yolu mandıralar bölgesinde tamamlanacak. 11.00-14.30 arası devam edecek olan ralli, 14.45’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

R5 KATILIM REKORU KIRILACAK

29 ekibin yarışacağı sezonun ilk yarışında 3 ekibimiz VW Polo GTI R5 ile, 4 ekibimiz Skoda Fabia R5 ile, 2 ekibimiz Ford Fiesta R5 ile 1 ekibimiz Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 10 ekibimiz Sınıf 2’de mücadele edecek ve rekor kırılacak. Renault Clio Rally 3 aracı ile Güney Kıbrıs Ralli Şampiyonu Petros Pantelli-Dimitris Pieri ikilisinin de katılacağı yarışa ayrıca Güney Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonu Petros Petrou-Renos Antreou ikilisi de katılacak. Şampiyon ekiplerimiz Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Fikri Macila-Harun Çakır ikilisinin yanı sıra birçok iddialı ekibin olduğu yarış izleyenlere oldukça keyifli dakikalar yaşatacak.

Program:

Seremonik Start: 10.40 (Chagla Food&Drink)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 14:10

Kayıt listesi:

               No.        TAKIM   PİLOT    COPİLOT             ARAÇ     SINIF

1             1             SD Motors Fina Rally Team         Cevdet Alptürk   Mehmet Çağla  Volkswagen Polo Gti Rally2   2

2             2             Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel  Volkswagen Polo Gti Rally2   2

3             3             Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu            Nebil Öneral       Mitsubishi Lancer Evo IX     N

4             4             Macila Rally Team           Fikri Macila        Harun Çakır        Volkswagen Polo Gti Rally2    2

5             5             Goodyear Racing Team Oktay Çocuk      Hüseyin Çocuk  Skoda Fabia Rally2               2

6             6             Nethouse Rally Team     Cem Yudulmaz   Ahmet Gürün     Ford Fiesta Rally2               2

7             7             Çelepçi Motorsport Team            Mustafa Kemal Baran     Gökan Bolatçıoğlu               Ford Fiesta S2000            2

8             8             M22 Enterprises              Petros Panteli    Dimitris Pieri      Renault Clio Rally3               3

9             9             Stage Cars Rally Team    Zeki Demirdeş    Cihan Anıl Şahin               Skoda Fabia Rally2    2

10          10          SD Motors Fina Rally Team         Sami Doğan        Ahmet Akbıçak  Skoda Fabia Rally2    2

11          11          Stage Cars Rally Team    Ahmet Özerdem              Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer Evo X      1

12          12          EDM999              Edim Macila       Barış Kalfaoğlu  Ford Fiesta Rally2            2

13          14          M22 Enterprises              Petros Petrou    Renos Antreou  Mitsubishi Lancer Evo IX    1

14          15          Nethouse Rally Team     Mehmet Kamiloğlu         Hasan Önderol  Skoda Fabia Rally2    2

15          16          M22 Enterprises              Ioannis Iioannidis            Elias Pieri            Canam Maverick             R

16          17          M22 Enterprises              Lampros Iioannidis          Angelos Xenofontos               Canam Maverick              R

17          18                        Derviş Dizliklioğlu            Doğukan Özbeyli              Mitsubishi Lancer Evo IX    N

18          19                        Yusuf Cambaz    Gökhan Sancar  Mitsubishi Lancer Evo VI              1

19          20          AMC Racing Team           Carlos   Selio      Suzuki Swift Proto           1

20          21                        Tolga Güllü         Berke Zeki           Canam Maverick              R

21          22          DriftNEU Racing Team   Erdaş Uçaner     Arkın Şevketoğlu              Canam Maverick             R

22          23                        İlker Beşok         Buğra Tabak       Canam Maverick              R

23          24          Bilgimer Rally Team        Hasan Karlıtaş    Ahmet Buzlukçuoğlu       Mitsubishi Lancer Evo IV     1

24          25          Karaduman Rally Team  Özhan Karaduman           TBA        Fiat Palio             4

25          26          Karaduman Rally Team  Osman Pozan    Ayhan Ertuğrul  Peugeot 206      4

KKRK Ralli Sprint Şampiyonası ismi Sami Doğan Motors oldu KKRK Ralli Sprint Şampiyonası ismi Sami Doğan Motors oldu

26          27          GT2i Motorsport Team  Panagiotis Xenofontos   Andreas Xenofontos               Honda FN2 R3   4

27          28          Macila Rally Team           Hasan Macila     Hüseyin Genç    Ford Fiesta R2   4

28          29                        Ergün Necipoğluları        Hüseyin Bebek  Canam Maverick              R

29          30          Bilgimer Rally Team        Mehmet Kaplan               Ali Çelik               Honda Civic               4