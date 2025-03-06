Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Food&Drink sponsorluğunda Hamitköy etabında yapılacak olan ralli sprint ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Food&Drink’in yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Car&Cars, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU, SANAYİ ÇEMBERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çevresinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alıp, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasına gidecek. Oradan Hamitköy Barajına gidip tekrar Kuzey Çevre Yolu mandıralar bölgesinde tamamlanacak. 11.00-14.30 arası devam edecek olan ralli, 14.45’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

R5 KATILIM REKORU KIRILACAK

29 ekibin yarışacağı sezonun ilk yarışında 3 ekibimiz VW Polo GTI R5 ile, 4 ekibimiz Skoda Fabia R5 ile, 2 ekibimiz Ford Fiesta R5 ile 1 ekibimiz Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 10 ekibimiz Sınıf 2’de mücadele edecek ve rekor kırılacak. Renault Clio Rally 3 aracı ile Güney Kıbrıs Ralli Şampiyonu Petros Pantelli-Dimitris Pieri ikilisinin de katılacağı yarışa ayrıca Güney Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonu Petros Petrou-Renos Antreou ikilisi de katılacak. Şampiyon ekiplerimiz Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Fikri Macila-Harun Çakır ikilisinin yanı sıra birçok iddialı ekibin olduğu yarış izleyenlere oldukça keyifli dakikalar yaşatacak.

Program:

Seremonik Start: 10.40 (Chagla Food&Drink)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 14:10

Kayıt listesi:

No. TAKIM PİLOT COPİLOT ARAÇ SINIF

1 1 SD Motors Fina Rally Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo Gti Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Volkswagen Polo Gti Rally2 2

3 3 Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo IX N

4 4 Macila Rally Team Fikri Macila Harun Çakır Volkswagen Polo Gti Rally2 2

5 5 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

7 7 Çelepçi Motorsport Team Mustafa Kemal Baran Gökan Bolatçıoğlu Ford Fiesta S2000 2

8 8 M22 Enterprises Petros Panteli Dimitris Pieri Renault Clio Rally3 3

9 9 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2 2

10 10 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak Skoda Fabia Rally2 2

11 11 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo X 1

12 12 EDM999 Edim Macila Barış Kalfaoğlu Ford Fiesta Rally2 2

13 14 M22 Enterprises Petros Petrou Renos Antreou Mitsubishi Lancer Evo IX 1

14 15 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

15 16 M22 Enterprises Ioannis Iioannidis Elias Pieri Canam Maverick R

16 17 M22 Enterprises Lampros Iioannidis Angelos Xenofontos Canam Maverick R

17 18 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo IX N

18 19 Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1

19 20 AMC Racing Team Carlos Selio Suzuki Swift Proto 1

20 21 Tolga Güllü Berke Zeki Canam Maverick R

21 22 DriftNEU Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R

22 23 İlker Beşok Buğra Tabak Canam Maverick R

23 24 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV 1

24 25 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman TBA Fiat Palio 4

25 26 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

26 27 GT2i Motorsport Team Panagiotis Xenofontos Andreas Xenofontos Honda FN2 R3 4

27 28 Macila Rally Team Hasan Macila Hüseyin Genç Ford Fiesta R2 4

28 29 Ergün Necipoğluları Hüseyin Bebek Canam Maverick R

29 30 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Ali Çelik Honda Civic 4