Rekorlarla dolu muazzam bir kariyer inşa ederek sporda uzun ömürlülük standartlarını yeniden belirleyen 40 yaşındaki James, NBA'de (normal sezon+play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

Tecrübeli basketbolcu, 22. sezonunu geçirdiği NBA'deki rekorlarına yenilerini eklemeye ve kilometre taşlarını birer birer devirmeye devam ediyor.

EN YAKIN OYUNCUDAN YAKLAŞIK 6 BİN SAYI FAZLA ATTI

LeBron James, normal sezonlarda 41 bin 871 ve play-off'larda 8 bin 162 olmak üzere toplamda 50 bin 33 sayıya ulaştı.

James, NBA'de normal sezon ve play-off toplamı hesaba katıldığında en yakın oyuncudan yaklaşık 6 bin sayı fazla atmayı başardı.

Söz konusu listede Kareem Abdul-Jabbar 44 bin 149, Karl Malone 41 bin 689, Kobe Bryant 39 bin 283 ve Michael Jordan 38 bin 279 sayıyla James'in ardından sıralandı.

İLK SAYISI KİNGS'E KARŞI

James, NBA kariyerindeki ilk sayıyı Sacramento Kings'e karşı attı.

NBA'de 2003 draftının 1 numarası James, Cavaliers formasıyla 29 Ekim 2003'te ilk maçına çıktı.

LeBron James, 18 yaşında bir çaylak oyuncu olarak çıktığı ilk karşılaşmasında 25 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve 4 top çalmayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

50 BİNİNCİ SAYI PELİCANS'A KARŞI

NBA'de birçok rekorun sahibi James, kariyerindeki 50 bin sayı barajını New Orleans Pelicans maçında aştı.

James, normal sezon ve play-off toplamında 10 bin sayıya Golden State Warriors, 20 bin sayıya Boston Celtics, 30 bin sayıya Philadelphia 76ers ve 40 bin sayıya Utah Jazz karşısında ulaştı.