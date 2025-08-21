Pulya Festivali’nin altıncı günü coşkulu bir programla devam etti. Gecenin açılışında sahneye çıkan horon ekibi, enerjik performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival kapsamında plaket takdimleri de gerçekleşti. Yeniboğaziçi Müdür Muavini Meryem Karagil, horon ekibi eğitmeni Erdinç Özten’e teşekkür plaketi sundu. Ardından Selver Düzenli, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’e teşekkür plaketi takdim etti.

Murat Civelek konuşmasında Pulya Festivali’nin 14. kez düzenlendiğini hatırlatarak, “Biz 7 yıldır bu etkinliğin içerisindeyiz. Adanın birçok yerinde ve Türkiye’de etkinliklere katılıyoruz ama en çok keyif aldığım yer burası. Burada olmaktan mutluyuz. Biraz önce izlediğiniz horon ekibi dünyanın en iyilerinden. Bazı değerleri kaybetmeden kıymetini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ardından sahneye çıkan Katip Demir, protokol üyelerini selamlayarak Cittaslow felsefesine vurgu yaptı. Gece boyunca plaket takdimleri devam etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Seher Güneş, Katip Demir’e plaket takdim ederken; Selçuk Balcı da sahne öncesinde Katip Demir’den plaket aldı. Karadeniz müziğinin başarılı sesi izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Program, protokol üyeleri, dernek yöneticileri ve dans ekiplerinin birlikte verdikleri aile fotoğrafı ile sona erdi.