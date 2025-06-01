Avrupa futbolunda sezonun en büyük takımı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ve İtalyan ekibi Inter, Münih'teki Allianz Arena'da karşılaştı.

PSG rakibini 5-0'lık skorla ezdi ve mutlu sona ulaştı. Fransız devinin gollerini Hakimi, Doue (2), Kvaratskhelia ve Mayulu attı.

PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde finallerde en farklı galibiyet elde eden takım oldu. Daha önceki finallerdeki en farklı skorlar 4-0'la bitmişti.

Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı. İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor.

Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4 kez kazandı.

Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez bu kupayı müzesine götürdü.

Luis Enrique teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. İspanyol çalıştırıcı, 2015 yılında Barcelona'nın başında bu dev kupayı kazanma başarısı göstermişti.

"Yıldızlar değil, sistem kazanır..." Zlatan İbrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldıramayan PSG, Luis Enrique'nin oyun sistemi ve sahaya sürülen genç oyuncularla mutlu sona ulaştı.

PSG'nin 19 yaşındaki oyuncusu Desire Doue, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Genç yıldız, maçın adamı seçildi.

oue, bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız futbolcu da oldu. Genç yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ve asist yapan en genç oyuncu rekorunu da kırdı.

Öte yandan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncumuz olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.