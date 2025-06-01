Merit Otellerinde; Kurban Bayramı süresince ünlüler geçidi yaşanacak

Merit Oteller Grubu, Kurban Bayramı’nda birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı muhteşem konserlerle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Turizm sektörünün öncüsü Merit Otellerinin seçkin misafirleri, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının canlı performansları eşliğinde bayramın tadını doyasıya yaşayacak.

BAYRAMDA HANGİ SANATÇI HANGİ MERİT’TE SAHNE ALACAK?

Kurban Bayramı süresince ünlüler geçidinin yaşanacağı Merit Otellerinde; Derya Uluğ, Fatih Ürek,Korhan Saygıner, Melek Mosso ve Serkan Kaya, bayrama özel repertuvarları ile tam bir müzik ziyafeti sunacak.

Bayramın birinci günü olan 6 Haziran Cuma akşamı,şarkılarıyla ve samimi tavırlarıyla gönüllere taht kuran Melek Mosso, Merit Crystal Cove’da, arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya Merit Royal Diamond’ta, muhteşem sahnesiyle büyük beğeni toplayan Korhan Saygıner ise Merit Park Otel Letafet sahnesinde sevenleri ile buluşacak.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE EĞLENCE DOLU DİZGİN DEVAM EDECEK

Temponun bir an bile düşmeyeceği konserler, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi akşamı da dolu dizgin devam edecek.Türkiye’nin en çok eğlendiren sanatçısı Fatih Ürek, Cumartesi akşamı Merit Park sahnesinde bayram coşkusunu doruğa çıkaracak.

Aynı akşam Melek Mosso,Merit Royal Diamond’ta hayranları ile buluşurken;Serkan Kaya Merit Crystal Cove’da sevenlerine unutulmaz bir bayram akşamı yaşatacak.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE DERYA ULUĞ DAMGA VURACAK

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar akşamı Merit Park’ta sahne alarak bayram tatilinin kapanış konserine damga vuracak.