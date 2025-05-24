Championship'te sezonun son maçı olan play-off finalinde Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi.
Burnley ve Leeds United'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalde Sheffield United, 25. dakikada Tyrese Campell'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısının ilk bölümü Sheffield United'ın üstünlüğüyle geçilirken 76'da Eliezer Mayenda, Sunderland adına beraberliği sağladı.
Karşılaşmanın son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken Sunderland, 90+5'te Tom Watson'la üstünlük golünü buldu.
Kalan dakikalarda skor değişmezken maçı 2-1 kazanan Sunderland, Premier Lig'e bu sezon yükselen üçüncü takım oldu.