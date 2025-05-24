Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ve Galatasaray karşılaştı.

Gürsek Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 70'te Kaan Ayhan, 90+1'de Alvaro Morata attı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 92 yaptı. Göztepe ise 47 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo

Galatasaray: Günay; Frankowski, Cuesta, Sanchez, Kaan, Jakobs, Kerem, Berkan, Ahmed, Mertens, Morata

GÖZTEPE 0-2 GALATASARAY

3' Göztepe gole yaklaştı. Heliton'un yakın mesafeden kafa vuruşunu Günay çizgiden çıkardı. Dönen topa vuran Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

6' Bu kez Galatasaray gole yaklaştı. Ahmed Kutucu'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta çıktı.

11' Morata'ya faul yapan Heliton sarı kart gördü.

25' Günay Güvenç ikinci kez net kurtarış yaptı. Romulo ceza sahasında penaltı noktasına çevirdi. Tijanic'in vuruşunu Günay kurtardı.

43' Ismail Jakobs ceza sahasında çizgiye inip içeri çevirdi. Kerem Demirbay'ın şutu direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarının başında Göztepe'de Tijanic ve Dennis'in yerine Furkan Bayır ve Miroshi oyuna girdi.

51' Mertens koşu gösteren Ahmed'e yüksekten pas attı. Nielsen'in müdahalesi sonrasında Ahmed yerde kaldı. VAR'da penaltı incelemesi yapıldı ancak ofsayt tespit edildi.

54' Romulo'nın frikikten çektiği şutu Günay kornere çeldi.

63' Göztepe hızlı hücumda Kubilay Kanatsızkuş ile öne geçti. Ancak ofsayt bayrağı havada.

67' Galatasaray'da Eren Elmalı ve Yusuf Demir, Kerem Demirbay ve Mertens'in yerine oyuna girdi.

69' Ahmed Kutucu'ya faul yapan Lis sarı kart gördü. Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

70' Serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan, takımını öne geçirdi.

77' Göztepe'de Kubilay ve Koray'ın yerine Matsuki ve Emersonn oyuna girdi.

79' Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Frankowski'nin yerine Jelert ve Eyüp Aydın oyuna girdi.

82' Göztepe'de Lasse ve Ogün oyundan çıkarken Nazım ve Taha oyuna dahil oldu.

88' Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun yerine Metehan Baltacı oyuna girdi.

89' Metehan Baltacı'ya faul yapan Romulo sarı kart gördü.

90+1' Galatasaray, Morata'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

90+3' Cuesta'nın yerine Arda Ünyay oyuna girdi.