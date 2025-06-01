Basketbol Federasyonu liglerin bir hafta ertelendiğini açıkladı. Federasyon, Merkez Hakem Kurulu’nda yeniden yapılanmaya gidileceğini açıklayarak bayram sonunda tüm maçların başlayacağını belirtti. Yeniden düzenlenecek olan Merkez Hakem Kurulu hafta içinde belirlenerek açıklanacağı federasyon tarafından belirtildi.

30 Mayıs Cuma akşamı Mağusa’da oynanması gereken Erkekler 2.Lig Canbulat – Karaoğlanoğlu maçına Polisin gelmemesini öne süren baş hakem Tugay Yazgan tarafından karşılaşma oynatılmamıştı.

Tugay Yazgan daha önce de Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Çetinkaya – Cortado Adaspor maçına da ayni gerekçeyi göstererek maçı oynatmamıştı. Merkez Hakem Kurulu Cumartesi günü görevinden ayrılmıştı.