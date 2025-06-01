İskele’de sporun ve eğlencenin kalbi bir kez daha ritmini artırıyor! 53. İskele Festivali kapsamında düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası için hazırlıklar büyük bir heyecanla başladı. Festivalin en çok ilgi gören spor etkinliklerinden biri olması beklenen turnuva, bu yıl da adeta nefesleri kesecek!

2-3-4 Temmuz tarihlerinde İskele Belediyesi’ne ait basketbol kortlarında düzenlenecek olan bu dev sokak mücadelesi, üç gece boyunca basketbol severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Üstelik turnuvaya katılım tamamen ücretsiz! Spora gönül veren herkes için kapılar sonuna kadar açık!

8 AYRI KATEGORİDE KIYASIYA MÜCADELE!

Turnuva kapsamında toplamda 8 farklı kategoride müsabakalar düzenlenecek. Minik yeteneklerden tecrübeli ustalara kadar herkes potada ter dökecek. İskele’de Basketbol kortları mücadele dolu anlara ve alkışlarla yankılanan heyecana sahne olacak!

YÜKSEK ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR!

Bu yılki turnuvada yüksek miktarda ödül dağıtılacak. Hem rekabetin dozu artacak, hem de kazananlar büyük ödüllerle sahadan ayrılacak!

Sporun, kardeşliğin ve festival ruhunun birleştiği bu eşsiz organizasyon için hazırlıklar devam ediyor! İskele’de yaz, basketbolun ritmiyle yükselecek!