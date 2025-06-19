Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gaziköy-Paşaköy arasında, sabaha karşı gerçekleştirilen Kapan Operasyonu kapsamında, bir şahsın kullanımındaki araçta sağlıksız koşullarda taşınan, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 5 ton ağırlığında GKRY mühürlü küçükbaş ve büyükbaş hayvan etleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi zanlı olarak tutuklandı.