Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gaziköy-Paşaköy arasında, sabaha karşı gerçekleştirilen Kapan Operasyonu kapsamında, bir şahsın kullanımındaki araçta sağlıksız koşullarda taşınan, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 5 ton ağırlığında GKRY mühürlü küçükbaş ve büyükbaş hayvan etleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi zanlı olarak tutuklandı.
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