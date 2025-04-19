18.04.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesince alınan bilgide, bir iş adamını vurmak amacıyla bir şahsın KKTC’ye gönderildiği öğrenilip “Fare Kapanı operasyonu" başlatılmıştır. Operasyon kapsamında kısa sürede yapılan soruşturma ve araştırmalar neticesinde bu kişinin isminin İ.B(E-32 TC Turist) olduğu ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir Otelde kaldığı tespit edilmiştir. Bilahare yapılan tespit ışığında, konu şahıs otel içerisinde yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalanmış, odasında yapılan arama sonucunda da 1 adet kanunsuz tabanca ve biri namluda sürülü 9 adet mermi ele geçirilmiştir. Böylelikle konu şahsın işleme niyetinde olduğu suç, büyük bir başarı ile işlenmeden önlenmiş, Polis teşkilatımız bir kez daha halkının gözünde kendisine duyulan güveni pekiştirmiştir.