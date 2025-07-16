- Girne’de sahtekarlıkla para temini

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de 2024 yılı içinde dolandırma kastıyla adına kayıtlı ancak geçersiz olan eski yat kayıt belgesini bir şahsa ibraz eden ve noter huzurunda satış sözleşmesi imzalayarak 40 bin Euro aldığı tespit edilen M.A.(E-32) tutuklandı.

- Lefkoşa’da yüksekten düşerek yaralanma

Öte yandan, dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da bir binada cam silerken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kenan Dal(E-52), bel ve omur kemiklerinde kırık teşhisiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edildi.

- Girne’de araç yangını

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Girne Hasane Ilgaz Sokak’ta park halindeki TRZ 199 plakalı otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otobüsün motor bölümü ve arka kısmı tamamen, iç koltuklar ve plastik aksamlar ise kısmen yanarak zarar gördü.

- KKTC’de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde ise, KKTC’de yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.