- Lefkoşa’da bıçaklı saldırı

Polis bültenine göre, dün akşam Lefkoşa Şehit Mustafa Akdeniz Sokak’ta çıkan tartışmada T.K.(E-80), kıskançlık nedeniyle kavga ettiği Ö.K.’yı (E-56) bıçakla ağır yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Tarafların birbirini darp ettiği sırada T.K.’nın yanında bulundurduğu bıçakla Ö.K.’yi çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan Ö.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alınırken, T.K. tutuklandı.

- Ortaköy’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklu

Ortaköy’de dün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, E.S.’nin (E-21) tasarrufunda yaklaşık 75 gram kokain türü uyuşturucu, 35 adet uyuşturucu içerikli hap ve hassas terazi bulundu.

Aynı soruşturmada olayla bağlantısı tespit edilen M.B.Ç.(E-25) ve A.S.E.’nin (E-27) evlerinde yapılan aramalarda ise kokain kalıntısı olduğuna inanılan metal kapak, kumarhane giriş kartı ve rulo halde kağıt paralar bulundu. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

- Gazimağusa’da sahte evrak düzenleme

Gazimağusa ise 30 Haziran’da Tapu Dairesi’nde C.G.’nin (E-21), yurt dışında yaşayan iki kişinin isimlerini resmi belgeye sahte şekilde ekleyip taşınmaz mal alım izni aldırmaya çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili C.G. tutuklandı.

-Girne’de 350 bin dolarlık dolandırıcılık

Girne'de İ.C.E.'nin (E-32) kendisini bir şirketin yatırım yetkilisi olarak tanıtıp, gerçekte böyle bir faaliyetleri olmadığı halde yatırım yaptırarak bir kişiden 350 bin ABD doları parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Konuyla ilgili İ.C.E. tutuklandı.

- Çatalköy’de darp

Çatalköy’de dün bir inşaatta, çalışanına bağırdığı gerekçesiyle tartıştığı iş arkadaşı K.K.’yi (E-47) inşaat alanından aldığı demir boru ile ciddi şekilde darp eden M.D.(E-53) tutuklandı.

- Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Aynı gün, Gazimağusa’da Kemal Server Caddesi’nde 235 miligram alkollü içki tesiri altında makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen V.Y. (E-39) polis tarafından suçüstü tutuklandı.

- Girne’de izinsiz müzik yayını

Girne’de bugün yapılan denetimde ise bir işletmenin yetkili makamdan müzik yayın izni olmadan ses yükseltici aletle müzik yaptığı belirlendi. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.