

Kıbrıslı başarılı oyuncu Goul Chakir, Türkiye’deki oyunculuk kariyerinde önemli bir adım daha atıyor. Son dönemde dikkat çeken performanslarıyla adından söz ettiren Chakir, bu kez güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yeni bir dizide yer alacak.

"Bereketli Topraklar" adlı iddialı projede, Engin Akyürek gibi usta bir ismin başrolünde olduğu dizinin ana oyuncu kadrosunda yer alacak olan Goul Chakir, bu önemli rol için büyük bir heyecan taşıyor. Dizinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, yapım şimdiden hem sektör hem de izleyici cephesinde büyük merak uyandırmış durumda.

Cem Ajans bünyesinde Türkiye’deki kariyerini sürdüren Chakir, oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi

Kıbrıs’ta yetişmiş, yeteneğiyle sınırları aşmış bir isim olan Goul Chakir’in "Bereketli Topraklar" dizisiyle birlikte Türkiye ekranlarında çok daha geniş kitlelerle buluşması bekleniyor.