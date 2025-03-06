Ercan Havalimanı’nda, dün saat 19.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan T.D.D (E-35)’ye Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahte emlakçının işyerinde uyuşturucu da bulundu

İskele’de, dün 11.00 sıralarında I.Z.A’ya (E-42) ait işyerinde Polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Ayrıca yürütülen ileri soruşturmada, sahte emlakçılık yaptığı da tespit edildi. Behse konu şahıs tutuklandı.

-İşyerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir markette depo sorumlusu olarak çalışan D.E’nin (E-44)’nin, 12 Şubat’ta işyerinin bilgisi dışında pazarlamak üzere marketten çıkışını yaptığı çeşitli ürünleri, bir işletmeye satarak temin ettiği 10 bin TL’yi markete teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Temizlikçi, ev sahibinin aracından para çaldı

Girne’de bir evde temizlikçi olarak çalışan Ç.Ş’nin (K-37)’nin dün araç park alanı içerisinde temizlik yaptığı bir sırada, park halinde bulunan ev sakinine ait araç içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 200 Sterlin nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Vekil tarafından sahte evrak, dolandırıcılık ve hırsızlık…

İskele’de 22 Ekim’de I.T’nin (E-43) vekili olduğu bir apartman dairesini, gerçekte eşyasız olarak kiraladığı halde, evin mal sahibini dolandırmak kastıyla evi eşyalı olarak kiralamış gibi gösteren sahte bir kira sözleşmesi hazırlayıp, WhatsApp üzerinden mal sahibine göndererek tedavüle sürdüğü ve kiracıdan gerçek sözleşme gereği temin ettiği kira bedelinden 1050 Sterlini evin borcuna karşılılık aldıktan sonra, geriye kalan 2150 Sterlini mal sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, Haziran 2024 ayı içerisinde I.T’nin, konu apartman dairesine beyaz eşya alacağı yönünde mal sahibine yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla 3 bin Sterlin para temin ettiği de tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz emlakçılık yapan şirketin sahibi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirketin, dün, yetkili makamdan izinsiz olarak emlakçılık yaptığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi R.F’nin (K-40) tutuklandığı kaydedildi.

-İlaç ve eczacılık yasasını aykırı hareket…

Güzelyurt’ta dün 11.30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen K.D(K-19) ile A.U’nun (K-37) üzerlerinde yapılan aramada, K.D’nin tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan toplam 38 hap tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kapanma saatine uymayan işletmeye yasal işlem…

Lefkoşa’da dün gece gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, işyerlerinin kapatma saatine yönelik yapılan kontrol sonucu, bir işletmenin mekân kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi F.F(E-36) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC'de izinsiz ikamet… 3 tutuklu

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da ev yangını…

Gazimağusa’da dün gece 23.00 sıralarında Hasan Ziya Sokak’ta, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen prizde takılı cep telefonu şarj cihazının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan yatak ve şiltesi, klima iç ünitesi, ahşap kapı ile muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.