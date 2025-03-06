Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğlence, kültür, spor, dinlenme alanı olarak 22 bin metrekare arazi üzerine tasarladığı “Yaşam Parkı” projesi tanıtıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek, en geç bir buçuk yıl (12-15 ay) içinde ve 65 milyon TL’ye tamamlanması öngörülen proje için mayıs ayının ilk haftasında ihaleye çıkılacak.

Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yer alacak “Yaşam Parkı”nda amfi tiyatro, sosyal merkez (restoran), düğün alanı, Taş Değirmen binası, Fitness alanı, sentetik halı saha, Padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletler bulunacak.

Projenin detayları bu sabah Lefkoşa Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilere aktarıldı. Basınla ayrıca belediyenin durum analiz raporu da paylaşıldı.

Karavezirler

Basın toplantısında söz alan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Yaşam Parkı” için çok çalıştıklarını, dünyadaki farklı örnekleri yerinde incelediklerini, ülkenin değerli mimar, ziraat ve çevre mühendislerinin de yer aldığı uzmanlardan danışmanlık aldıklarını ifade etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, “Yeni bir yaşam alanı doğuyor” sloganıyla hayata geçirilecek projenin ülke için ilk olacağını da vurgulayan Karavezirler, “Yaşam Parkı, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek” dedi.

Bunu çevreye, insana ve geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirdiğini de söyleyen Karavezirler, projeyle ilgili şu bilgileri de verdi:

“600 kişi kapasiteli “Sahne Başpınar” isimli Amfi Tiyatro kültürün, sanatın, sahne performanslarının yeni adresi olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz Akdeniz’in özel ve endemik bitkilerini yaşam parkımızda tanıyacak. 780 metre yürüyüş alanında halkımız sağlıklı yaşam için yürüyecek. Taş Değirmen binamızda ise geleneksel kültürümüz yeni nesillere taşınacak.”

Ali Karavezirler, spor alanında “Şampiyon Meleklerin”, düğün alanında ise beldenin değerleri isimlerinden merhum Yusuf Orhan Günay’ın anısının yaşatılacağını da belirtti.

-Adanır: “Mesarya’nın ortasında bir vaha yaratıyoruz”

Basın toplantısında söz alan Danışman Mimar Tunç Adanır, Yaşam Parkı’nın hem bireysel, hem de aile olarak zaman geçirilebilecek bir alan olarak planlandığını söyleyerek, “İnsanların kendi evindeymiş gibi hissetmesi için çalıştık, bunu başardığımıza inanıyorum. Mesarya’nın ortasında bir vaha yaratıyoruz. Örnek olmasını ve ülkeye yayılması dilerim” dedi.

Tunç Adanır, ülkenin değerleri isimlerinin bu projede yer aldığını da kaydederek, kamusal alana yapılacak yatırımların kendileri için önemine dikkat çekti.

-Karavezirler belediyenin icraatlarını paylaştı… “Eğitime katkılarımız sürecek”

Öte yandan basın toplantısında belediyenin icraatlarını ve durum analizi raporunu paylaşan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Son 2 yılda yaklaşık 77 bin metre stabilize yol, yaklaşık 5 bin metre asfalt yaptıklarını söyleyen ve diğer altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Karavezirler, bölgede 1 olan kuyu sayısını 5’e çıkardıklarını ifade etti.

3 okula 16 yeni derslik yaptıklarını söyleyen Karavezirler, “Eğitime katkılarımız sürecek” vurgusunda bulundu.

Alternatif sporlar için hayata geçirecekleri “Heyecan Parkı” ile Dilekkaya’ya inşa edilecek sosyal tesise işaret eden Ali Karavezirler, bu tesisin Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Gaziköy ve Akıncılar’a hizmet vereceğini belirtti.

-“Projemiz de kaynağımız da var ancak kamusal arazi bulamıyoruz”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin sınırları içinde daha birçok yeni yaşam merkezi inşa etmek, çocuklar için oyun ve yürüyüş alanları yapmak istediklerini vurgulayan Karavezirler, “Projemiz de kaynağımız da var ancak kamusal arazi bulmada sıkıntı yaşıyoruz bu nedenle öz kaynaklarımızla arazi satın alma yönüne gittik” dedi.

Yatırımlara da değinen Ali Karavezirler, 2024’te 253 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını, bu yıl için yatırım hedefinin 356 milyon olduğunu kaydederek, geçtiğimiz yıl belediyeye 23 araç aldıklarını, bu yılın ilk aylarında da filolarına 11 araç dahil ettiklerini söyledi.

Karavezirler, “Hizmet için varız. Bunu sözde değil özde gösteriyoruz” dedi.