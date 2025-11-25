Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Alten, sabaha karşı 02.30 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Alten’in bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Alten’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Yeşilırmak’ta ölümle neticelenen iş kazası… 3 kişi tutuklandı

Yeşilırmak’ta bir şahsa ait ikametgahın bahçesinde dün saat 12.00 sıralarında, kaymakamlıktan izinli olarak okaliptus ağacı kesen C.K.’nin (E-41) kestiği dal, kendisine yardımcı olan ve ikametgahın damında bulunan Halil Akar’a (E-68) çarptı.

Yüksekten düşerek, yaralanan Akar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yolda yaşamını yitirdi.

Yürütülen ileri soruşturmada, C.K., H.İ.T.(E-28) ve S.G.(E-59) tutuklandı.

-Gazimağusa’da sahtekarlıkla para ve mal temininden bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kendisini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) çalışan bir memur olarak tanıtan A.T. (E-55), bir şahsı ve ailesini GKRY vatandaşı yapacağı ve GKRY bölgesinden şahsa araç getireceği yönünde yalan beyanda bulunup, sahtekarlıkla 5 bin ABD Doları para temin etti ve aracını da kendi üzerine devretmesini sağladı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada A.T. tespit edilerek, tutuklandı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren, bıçak taşıyan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa Kaleçi’nde dün saat 22.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altındaki V.Ş.(E-43), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. V.Ş’.’nin tasarrufunda bıçak bulundurduğu da tespit edildi.

V.Ş. suçüstü tutuklanırken, bıçak da emare olarak alındı.