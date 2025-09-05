Polis basın bültenine göre, önceki gün saat 12.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan tırla ülkeye giriş yapan C.K.(E-43) ile E.Ö.(E-36), maddi menfaat elde etmek amacıyla ülkeye kaçak sokmaya çalıştıkları erkek şahsı gerekli tedbirleri almayı ihmal ederek tır dorsesinde sakladı.

Tır dorsesinde hareketsiz bulunan ve kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs, E.Ö. tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Bahse konu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen ileri soruşturmada, yaşamını yitiren bahse konu şahsın Türkiye’de sakin Şadi Ceylan (E-38) olduğu tespit edildi.

Ceylan’ın otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda belirleneceği açıklandı.

- İskele’de bir markette hırsızlık

İskele’de, dün, bir market içerisinde satışa sunulan toplam 4 adet birayı kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmakla suçlanan J.D.(E-46), tutuklandı.

- Alkollü iki şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Gazimağusa’da, dün, M.A.(E-63) 199 miligram alkollü içki tesiri altında ve Girne’de O.K.(E-29) 202 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.