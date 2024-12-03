Kanal T'de programa bağlanan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yolları aydınlatma çalışmasıyla ilgili Kıb-Tek'ten belediyelere tek bir kuruş gelmediğini söyledi. Polisin trafikle ilgili yazdığı cezaların maliyeye aktarıldığına işaret eden Kırok, her 3 ayda bir kendi bütçelerinden 450-500 bin TL anayolların temizliklerini yaptıklarını, aydınlanma için Kıb-Tek tarafından verilen malzemelerin değişimlerini de belediye personelleri tarafından yapıldığını söyledi.

Devrilen bir elektrik direğinin tamiratını da belediye personelinin yaptığına işaret eden Kırok, “Anayol kenarlarında kaldırım yok, aydınlanma ise tek taraflıdır” dedi. Kırok, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile birçok noktada projeler geliştirdiklerini; ancak trafik kazasının olduğu yolun detaylı bir projeyle genişletilmesinin, aydınlatılmasının ve yağmur drenaj hatlarının denize kadar ulaştırılması ve üst geçitlerinin hayata geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.