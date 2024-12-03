Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne'de geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Kanal T'de programa bağlanan Şenkul, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe yetersizliğinin farkında olduklarını ve belediye olarak ulaşıma ciddi rakam harcadıklarını söyledi.

51/95 sayılı yasada yapılan değişiklikle anayollarda geliştirilecek projelerin bütçesinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan karşılanacağının belirtildiği fakat bunun gerçekçi olmadığını söyledi.

Şehir içi aydınlatmalarda belediyelerin yetkili kılındığını ifade eden Şenkul, hizmet vergisi içerisinden katkı alınacağının da kaydedildiği belirtti. Kıb-Tek'in de her abone başına ücret ödemesi gerektiğinin de yasada ifade edildiğini dile getiren Başkan Şenkul, “Şubat 2023'ten bu yana Kıb-Tek bir kuruş ödemiş değil, abone sayısını bildirmekten de geri duruyor. Belediyeler, Kıb-Tek'e dava açacaktır” dedi.

“Milletvekilleri ve bakanlarımız Meclis'te yasayı geçirince her şey oldu zannediyor” diyerek eleştirilerini sürdüren Şenkul, Girne Belediyesi olarak merkezi idarenin de sorumluluğu olan her yere müdahale edeceklerini söyledi. Başkan Şenkul, hükümetin iş yapmamak için bahane ürettiğine de vurgu yaptı.