Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Ünal Üstel'in silah izinleriyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi, "Polisin silah taşıması için ayrıca izin verilmez, yalancısınız!" dedi.

Barçın'ın paylaşımı şöyle:

Külliyen yalancısınız ve lütfen pis işlerinize değerli polislerimizi alet etmeyiniz!

Görev başındaki Polisimizin silah taşması için ayrıca silah izni verilmez. Zaten onlar yasa gereği silah taşıyabilir, taşımalı da zaten.

Emekli çıkan polislerimiz de ayrıca tabii.

Eğer sözünüzün eri iseniz yasanın da öngördüğü şekilde Resmi Gazete'de yayınlayın listeyi de görelim kime izin verdiğinizi. Ama görev başındaki Polislerimizi asla ama asla çıkar ilişkilerinize alet etmeyiniz, buna izin vermeyiz.