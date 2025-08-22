Polis Genel Müdürlüğü'ne atanan Ali Adalıer’e rütbesi Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen “Rütbe Takma Töreni” ile takıldı. Adalıer’e rütbelerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Adalıer’in eşi Gülşen Adalıer tarafından takıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Adalıer'in atanma kararnamesi ve özgeçmişi okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'in konuşmalarıyla sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tebrik edip, yeni görevinde başarılar dilediği Adalıer'in polis teşkilatında birçok görevde bulunduğunu ve bu görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Tatar, artan nüfusa işaret ederek polisin kadrosunun artırılması ve polis teşkilatının güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

KKTC’nin çeşitli platformlarda ilişkilerini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, New York’ta yapılan Kıbrıs zirvesinde iki halkın faydasına olabilecek konuları gündeme getirdiğini aktardı. Bu çerçevede uyuşturucuyla mücadele konusunda iş birliği yapılmasını da gündeme getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunu kabul etmeyen Rum tarafını ve KKTC polisiyle iş birliği yapmaktan kaçınan zihniyetlerini eleştirdi.

Polisin eğitilmesinin önemine değinen Tatar, teknolojinin de iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, Polis Genel Müdürlüğü'ne yapılan görevlendirmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, sözlerini sonlandırdı.

-Adalıer

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise konuşmasında, Polis Genel Müdürlüğü görevine kendisini layık görerek, atayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve devlet büyüklerine şükranlarını sunarak bu göreve atanmaktan duyduğu gurur ve heyecanı dile getirdi.

“Bu onurlu görevi, bilgi ve tecrübesiyle kişiliğine daima saygı duydugum, emekli Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'den sonra devralmam benim için ayrı bir heyecan ve mutluluk olmuştur.” diyen Adalıer, emekli polis müdürlerini saygıyla andı.

Bu kutsal görevi başaracağını ve şahsına duyulan güvene layık olacağını kaydeden Adalıer, “Polis teşkilatı, insan haklarına, Atatürk ilke ve inkilaplarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacak, bireysel ve örgütsel suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmeye devam edecek” diye konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Adalıer, şöyle devam etti:

“Vatan ve millet sevgisiyle dolu, değişim ve gelişimi takip ederek kendini sürekli yenilemeyi prensip edinen, polis mensupları yetiştirmek önceliğim olacaktır. Önümüzdeki dönem; halkımızın ve eğitim kurumlarımızın katkıları ve katılımlarıyla, özellikle örgütlü suçlar ve uyuşturucu ile mücadele, ayrıca trafik güvenliği ile ilgili projeli çalışmalar yapılacak ve yürürlüğe konacaktır. Görev yapacağım dönem içerisinde bir diğer hedefim ise, fedakarca görev yapan polis mensuplarının, sizlerin de desteği ile çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine katkı koymak olacaktır.”

Adalıer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da polis örgütünde görev yapan tüm personelle, üstün disiplin ve görev anlayışı içerisinde, vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Tören sona erdi.

-Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in özgeçmişi

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer, 16 Ağustos 1973 tarihinde Mehmetçik’te doğdu. 1995 yılında Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri’nden mezun olan Ali Adalıer, 11 Aralık 1995 tarihinde polis müfettiş muavini olarak polis teşkilatına katıldı.

Adalıer, Polis Okulu Müdürlüğü’ndeki temel eğitiminin ardından Polis Okulu Müdürlüğü Eğitim Şube Amirliği, Lefkoşa Adli Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev üstlendi.

Ali Adalıer, 2003 yılında Müfettişliğe, 2006 yılında Başmüfettişliğe, 2012 yılında vekaleten, 2013 yılında ise asaleten Polis Müdür Muaviniliğine, 2023 yılında ise Polis Müdürlüğüne terfi etti. Adalıer, 2012 - 2024 yılları arasında sırasıyla, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Girne Polis Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Yardımcılığı, Denetleme Kurulu Üyeliği, Lefkoşa Müdür Yardımcılığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğünün yanı sıra Polis Hizmetleri Komisyonu üyeliği görevini başarıyla yerine getirdi.

Mesleki ve kişisel gelişimine her zaman önem veren Adalıer, yurt içi ve yurt dışında birçok hizmet içi kurslar ve seminerlere katıldı. Atatürk Öğretmen Akdemisi’nde aldığı pedagoji eğitimiyle eğitimci olan Adalıer, Yakın Doğu Üniversitesi’nde “İnsan Kaynakları Yönetimi” alanında yüksek lisans yaparak, “İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı” oldu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü görevinde iken uyuşturucuyla mücadele kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Adalıer, ulusal ve uluslararası birçok operasyona katılıp, yönetti.

Katıldığı seminerler ile radyo ve televizyon programları aracılığıyla madde kullanımı konusunda, başta aileler ve gençler olmak üzere birçok kesimi bilinçlendirerek uyuşturucuyla mücadele konusuna katkıda bulundu.

25 Ağustos 2023 tarihinde, Girne Polis Müdürü görevine yeniden atanan Adalıer, bu görevi Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atandığı 1 Nisan 2024 tarihine kadar sürdürdü. 1 Nisan 2024 tarihinde atandığı Polis Genel Müdür I. Yardımcısı görevinin yanı sıra, 1 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında vekaleten Polis Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

21 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü mevkiine atanan Ali Adalıer, evli ve iki çocuk babasıdır.