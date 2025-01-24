Girne’de, dün tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, C.A.(E-29) yönetimindeki araçla seyir halindeyken insan hayatını tehlikeye atacak ve herhangi bir şahsa zarar verebilecek şekilde aracının arkasını sağa ve sola doğru kaydırdı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, kullanımındaki araç da emare olarak alındı.

-Kanunsuz fişek

Gazimağusa-İskele ana yolunda, dün polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan E.B’nin (E-47) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ava kapalı bir günde ve kaymakamlıktan izinsiz olarak adına kayıtlı av tüfeğiyle birlikte toplam 55 av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

E.B. tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Ercan’da hırsızlık

Ercan Havalimanı’nın çıkış bölümünde, 15 Ocak’ta bir şahıs tarafından bırakılan 3 karton sigara, bir çift bot, asma yaprağı ile turşu, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından bulunarak çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen B.A.(E-59), Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.