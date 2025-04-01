AKSA SÜPER LİG 25. HAFTA PANORAMASI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Futbol Sezonu 25. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. Süper Ligde zirveye oynayan lider Mağusa Türk Gücü ve 2. Doğan Türk Birliği haftayı kazanarak kapattılar. MTG konuk olduğu Yeşilova’yı zorlansa da yenmeyi başarırken, takipçisi Doğan Türk Birliği rahat bir galibiyet alarak takibini sürdürdü.

Dumlupınar’a mağlup olan Cihangir ve Gönyeli’ye kaybeden Lefke şampiyonluk yarışından uzaklaştılar.

Lefkoşa derbisinde rakibi Gençlik Gücü’nü tek golle mağlup eden Çetinkaya takımı yukarıya tırmanışını sürdürerek 5. Sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ligde düşme hattında yer alan Larnaka Gençlerbirliği umutlarını tüketmeye devam ederken, play out hattında yer alan Yenicami konuk ettiği birebir rakibi Karşıyaka karşısında farklı galip gelerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Play-out hattının bir diğer takımı Gönyeli ise Lefke karşısında tek golle kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanıştı ve yeniden umutlandı. Göçmenköy ise zorlu deplasmanlardan olan Esentepe’den galibiyetle dönmeyi başararak umutlarını tazeledi.

Aksa Süper Ligin 25.haftasına oynanan 7 maçta beraberlik çıkmazken, heyecanlı geçen haftada 4 maçı ev sahibi takımlar, 3 maçı da deplasman takımları kazandılar.

Oynanan tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları 29 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.

Atılan gollerin 17 tanesini yabancı futbolcular atarken, 12 golü ise yerli futbolcular attılar.

Haftanın en farklı galibiyetini 5 – 1’lik skorla Doğan Türk Birliği konuk ettiği Gençler Birliği karşısında alırken en gollü maç ise Esentepe ile Göçmenköy arasındaki 2 – 5’lik maç oldu.

Gol Krallığı yarışında Mağusa Türk Gücü’nden lider Şenol Şöför Yeşilova karşısında attığı golle gol sayısını 24 gole yükseltti. Çetinkaya’dan Ousmane Djabby, GG’ye attığı golle 20 gole yükselirken, Chrstoper Fourmy 18 gole kaldı.

25. haftada oynanan 7 maçta 47 sarı kart çıkarken 3 tane de kırmızı kart çıkarak sezonun kartlı haftalarından biri oldu.

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy, zorlu Esentepe deplasmanında oldukça iyi oynayarak birebir rakibi karşısında 5 – 2’lk galibiyet alırken, play out hattında puanlarını artırdı

Haftanın Yıldızı: Arda Eren Metin (DTB)

Doğan Türk Birliği’nin konuk ettiği Gençler Birliği karşısında takımının rakibinin direncini kırmasında kilit isim olarak attığı iki golle öne çıkan Arda Metin haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç (MTG)

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Nazım Aktunç, zorlu Alsancak Yeşilova deplasmanına takımını y hazırlarken, yaptığı müdahalelerle geriye düşen takımının maçı çevirmesini sağladı

Haftanın Hakem: Fehim Dayı (T.H Dumlupınar – Cihangir)

Tecrübeli hakem Fehim Dayı, Dumlupınar – Cihangir maçını ekibiyle uyum içerisinde başarıyla yönetirken, kartlarını da az ve yerinde kullandı. Verdiği kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kıvanç (Gönyeli) Yusuf (Çetinkaya), Bah(Yenicami), Osman(Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Türkkan (Çetinkaya), Görkem (YAK), Mehmet Gürlü (MTG), İsmail (Gönyeli), Arda (Dumlupınar), Reşit (Göçmenköy), İbrahim (Gönyeli), Kenan (DTB), Emre Özsin (MTG), Emmanuel (Göçmenköy), Mert (T. H Dumlupınar)

AKSA Süper Lig 25. Hafta sonuçları

TH Dumlupınar-Cihangir: 4 – 2

Doğan T.Birliği-DND G.Birliği: 5 – 1

Yenicami-Karşıyaka: 4 - 1

A.Yeşilova-Mağusa T.Gücü: 1 – 2

CB Gençlik Gücü-Çetinkaya: 0 – 1

Esentepe-Göçmenköy: 2 – 5

Gönyeli-Lefke: 1 – 0

AKSA Süper Lig 26. Hafta programı

Cihangir-Mağusa T.Gücü

Göçmenköy-Doğan T.Birliği

Mesarya-CB G.Gücü

TH Dumlupınar-Yenicami

Karşıyaka-Esentepe

Çetinkaya-A.Yeşilova

DND G.Birliği-Gönyeli

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

