Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve bazı üyeler Doğan Türk Birliği tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. İlk olarak tesis içinde yer alan sahalar, cafe, fitness salonu, fizyoterapi odaları, akademi odaları, sağlık hizmetleri, akademi hocalarının odaları ve konferans salonu tanıtıldı. Daha sonra kısa bir toplantı gerçekleşti.

Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu spor yazarları derneğini misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu tesisi hayata nasıl geçirdikleri konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Bayar Piskobulu bu tesisi gerçekleştirmek bir hayaldi, bunu başardık dedi. Yeter ki niyet olsun bu ülkede de yapılamayacak iş yoktur dedi. Piskobulu konuşmasının devamında mali bilançosunu, hedeflerini ve takımın son durumunu da spor basını ile paylaştı.

ÖZSOY: DOĞAN, KIBRISLI TÜRKLERİN HASRET KALDIĞI BİR TESİS YARATTI

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy da yaptığı konuşmada Bayar Başkana kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Özsoy bu ülkede hayal görülen özlenen bir tesisi hayata geçirmenin mümkün olduğunu Doğan Türk Birliği yönetiminin gösterdiğini söyledi. Özsoy “Doğan Türk Birliği, Kıbrıslı Türklerin hasret kaldığı, özlem duyduğu bir tesis yarattı. Bu da tüm ülke sporunda heyecan yarattı" dedi.

DTB alt yapıdan sorumlu yöneticisi Yakup Yücel, KTSYD ile düzenledikleri toplantıda ömrünü Doğan Türk Birliği alt yapısına adamış, başkan Bayar Piskobulu'nun da antrenörlüğünü yapmış olan Şener Özdevrim'i alkışlattı. Yücel akademinin tesislerde başlattığı çalışma programlarını ve uzun vadeli düşüncelerini de aktardı.