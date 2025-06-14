Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda heyecan sürecek. BTM İkinci Ligde haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
1.GRUP
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Akçay SK – Serhatköy SK, Hüseyn Özkorkut Stadı, Haill Atlar
Zümrütköy SK – Doğancı SK, Zümrütköy Sahası, Berk Bağrıkara
Gayretköy GSK – Yedidalga SK, Gayretköy Sahası, Fatih Bardakçıoğlu
2.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Göksu SD – Tepebaşı SK, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Burak Yiğit
Bellapas Tatlısu HOSK – Çamlıbel SKD, Arkın Bellapais Stadı, Emir Turalı
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Saka SK – Kayalar, Orhan Dural Stadı, İbrahim Katmer
3.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
DİKA – Alayköy, DİKA Kırıkkale stadı, Serdar Gürpınar
Balıkesir – Gaziköy Balıkesir Stadı, Yusuf Atlar
Lefkoşa SKD – Pınarbaşı ÇSK, Gönyeli Stadı, Serkan Özdenkci
4.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Çayönü SK – Akdoğan SK, Güvercnlik Stadı, Mustafa Çukur
Korkuteli GD – Alaniçi YSK, Dörtyol Stadı, Abdulkadir Karadağ
Pergama SD – Mutluyaka HSK, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Yalçın Kabacıklı
Yenişehir SK (Bay)
5.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Ötüken TKOSK – Serdarlı GB, Necip Halil Kartal Stadı, Halil Atlar
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan SK, Üç Şehitler Stadı, Arif Malek
Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı, Serkan Özdenkci
6.GRUP
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Yarköy PGSK – Büyükkonuk SD, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Genç
Kumyalı SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Abdulkadir Karadağ
Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar GSK, Cumhuriyet Stadı, Cenk Aras Özfuttu