Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda heyecan sürecek. BTM İkinci Ligde haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Akçay SK – Serhatköy SK, Hüseyn Özkorkut Stadı, Haill Atlar

Zümrütköy SK – Doğancı SK, Zümrütköy Sahası, Berk Bağrıkara

Gayretköy GSK – Yedidalga SK, Gayretköy Sahası, Fatih Bardakçıoğlu

2.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Göksu SD – Tepebaşı SK, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Burak Yiğit

Bellapas Tatlısu HOSK – Çamlıbel SKD, Arkın Bellapais Stadı, Emir Turalı

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Saka SK – Kayalar, Orhan Dural Stadı, İbrahim Katmer

3.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

DİKA – Alayköy, DİKA Kırıkkale stadı, Serdar Gürpınar

Balıkesir – Gaziköy Balıkesir Stadı, Yusuf Atlar

Lefkoşa SKD – Pınarbaşı ÇSK, Gönyeli Stadı, Serkan Özdenkci

4.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Çayönü SK – Akdoğan SK, Güvercnlik Stadı, Mustafa Çukur

Korkuteli GD – Alaniçi YSK, Dörtyol Stadı, Abdulkadir Karadağ

Pergama SD – Mutluyaka HSK, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Yalçın Kabacıklı

Yenişehir SK (Bay)

5.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Ötüken TKOSK – Serdarlı GB, Necip Halil Kartal Stadı, Halil Atlar

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan SK, Üç Şehitler Stadı, Arif Malek

Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı, Serkan Özdenkci

6.GRUP

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Yarköy PGSK – Büyükkonuk SD, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Genç

Kumyalı SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Abdulkadir Karadağ

Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar GSK, Cumhuriyet Stadı, Cenk Aras Özfuttu