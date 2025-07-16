Pile’de 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a silahlı saldırı düzenlendiği, şahsın ayağından yaralandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Pile’de sakin 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un Pazar gecesi geç saatlerde evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını, bacağına kurşun isabet eden şahsın hastaneye kaldırıldığını yazdılar.

Gazete, şahsın birlikte yaşadığı kadını ve kadının 12 yaşındaki kızını havaalanından araçla alıp eve geldiğini, eve gireceği sırada bahçeye saklanan maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını yazdı.

Saldırganın sıktığı iki kurşundan birinin, kadına ait valize isabet ettiğini de aktaran gazete, şahsın ilk ifadesinde ise şüphelendiği birinin veya husumetlisinin olmadığını söylediğini belirtti.

Gazete, saldırganın olay yerinden koşarak kaçtığını, polisin ise soruşturmasını sürdürdüğünü de aktardı.