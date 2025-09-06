Fileleftheros’un haberine göre “photoradar list” sisteminin, sabit ya da seyyar kameraların belirlediği binlerce ödenmemiş ceza sorununun çözümünde yardımcı olması bekleniyor. “Photoradar list”ler havalimanları, limanlar ve kara kapılarındaki, sınırlı kişinin erişime sahip olacağı bilgisayarlara yüklenecek. Geçiş yapan kişiler, adlarına kayıtlı ödenmemiş cezası olup olmadığı konusunda kontrol edilecek. Geçiş yapan kişinin adı ilgili Foto-radar listesinde bulunursa, kişi bilgilendirilecek ancak para cezası orada tahsil edilmeyecek.

Gazete bu şekilde, bazıları sürat kameralarına takılan Kıbrıslı Türklerin bugüne kadar kara kapılarında kontrol edilmemesi sonucunda on binlerce ceza raporu birikmesi sorununun da giderileceğini yazdı.