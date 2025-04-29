Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Peristerona’ya 98.3 Milyon Euroluk Proje-Emekliler İçin Etkileyici Bir Köy-Peristerona’ya 98.3 milyon euro Değerinde Emekli Köyü” başlıklarıyla verdiği haberinde, “C.E.V Cyprus Eco Village Ltd” isimli şirket tarafından, Lefkoşa-Trodos yolu yakınında, Peristerona-Orunda köyleri arasındaki bölgeye özellikle emekliler için uygun olan köy niteliğinde site inşa edileceğini yazdı.

Sağlık, eğitim, dinlenme tesislerinin de yer alacağı sitenin, özellikle yaşlı kesime hitap edeceğini yazan gazete Çevre Dairesi’nin de bu projeye yeşil ışık yaktığını belirtti.

Habere göre inşaatı üç aşamada gerçekleştirilecek proje kapsamında, 271 ev, anaokulu, öğrenci yurdu, araç park yerleri, bisiklet yolu, şapelin inşa edilmesi ayrıca yeraltı elektrik ağı döşenmesi de planlanıyor.