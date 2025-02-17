BM’nin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun bölge ziyaretiyle başlayan hareketliliğin devam ettirilmesi için Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş konferansta müdahilleri, Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) yönlendireceği, perde gerisinde de çeşitli aktörlerin, Kıbrıs Türk tarafını cezbetmek için bir gevşek federasyon modelinin görüşmeye açılmasını tartışmakta olduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “GYÖ ve Gevşek Federasyon Suyu Yoluna Girdi” başlıklı haberinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Lefkoşa, Ankara-Atina üçgenindeki temasları sırasında “çekmeceden daha kolay çıkarılabilecek reçete” olarak GYÖ’ler üzerinde durduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM ile görüşmelerinde Rum tarafının “egemenliğine dokunan ya da Ada’da iki varlık bulunduğu intibaı veren ve normallik görüntüsü yaratacak hiçbir şeyi görüşmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu” belirtti.

Rum tarafının kapalı Maraş bağlamında, AB gözetiminde ticaret gibi eski GYÖ’lerin de de aralarında bulunduğu önlemler üzerinde çalıştığına işaret eden gazeteye göre, Kıbrıs müzakerelerinde deneyim sahibi bir kaynak (GYÖ’lere) “Maraş’ın, Türkiye’nin Kıbrıs kökenli yükümlülüklerini uygulaması ve Türkiye-AB gümrük birliğinin geliştirilmesine bağlanabileceğini” söyledi.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, gündemin açık olması halinde hiçbir yere varılamayacağı gerekçesiyle Cenevre öncesinde gündemin şekillendirilmesini ve yapısal diyalog olmasını istediğine işaret edildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak perde gerisinde, iki kurucu devletçik arasındaki ilişkinin konfederasyona dayanacak kadar gevşek olmasına ve yapıcı belirsizlik maharetiyle, taraflardan her birinin anlaşma şeklini istediği gibi lanse edebilmesine yönelik çeşitli fikirler tartışılmakta olduğunu yazdı. Perde gerisinin bilinen aktörlerinin senaryosunun, gevşek/ desantralize (adem-i merkeziyetçi) olarak nitelendirilecek ve konfederasyonun tartışılacağı bir çözüm şeklini tartışmaya açmak olduğunu ekledi.

Gazete başka bir haberinde DiCarlo’nun Ada’yı ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunda nabız yoklandığını ve Genel Sekreter’in, bu konunun Cenevre ‘deki konferansta konuşulmasını istediğini azdı.

“DESANTRALİZE FEDERASYON DA KONUŞULUYOR”

Kıbrıs sorunundaki çabaların hararetlenmesi ve yeni haraketliliğin, olguların bir rotaya girebilmesine yardımcı olabilecek şeylerle ilgili fikir ve görüşlerin de perde önüne geldiğine işaret edilen haberde işitilenler arasında, desantralize federasyonun da bulunduğuna dikkat çekti.

Habere göre bazı çevreler, “Kıbrıs Türk tarafının bazı itiraz ve taleplerinin desantralize federasyon aracılığıyla aşılabileceğini savunuyor”, karşı tarafta ise siyasi ve diplomatik tartışmalarda, anayasal konuların diyaloğa ivme katabileceği ancak perspektif olduğunun söylenebilmesi için göğüslenmesi gereken konunun güvenlik başlığı olduğu söyleniyor.