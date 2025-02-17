Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum lideri Hristodulides’in KKTC vatandaşı olan karma evlilik çocuklarına vatandaşlık verilmesinde kolaylık sözü verip bu konuda kayda değer adım atmadığı gibi, şimdi de özellikle Metehan geçiş kapısında bu vatandaşlarımıza “güneyden kimlikleri olmadığı” gerekçesiyle seyrüsefer verilmediğine, araç koçanlarında bu vatandaşlarımızın ismi yazıyorsa bahse konu araçların da geçişine izin verilmediğine dolayısıyla güneyde araç kullanma engeli şeklinde yeni zorluklar çıkarıldığına dikkat çekerek Kıbrıs Rum liderliğine tepki gösterdi. Rum lider Hristodulides’e çağrıda bulunan Özersay “bu yapılanlar, yaratılan bu zorluklar geçmişte yoktu. Sayın Hristodulides’e soruyoruz ‘bunlar kurallar değiştirildiği için mi yoksa oradaki görevlilere verilen talimatlar değiştirildiği için mi oluyor? Eğer böyle değilse ortada keyfi olarak oradaki görevlilerin yarattığı bir zorluk var demektir ki bu da idari zorluklarla yeni engeller yaratılması anlamına gelir. Karma evlilik çocuklarına vatandaşlık verilmesi kolaylık ve açılım yapmaktan bahseden Kıbrıs Rum lideri bırakın yeni açılımı bu vatandaşlarımız için hayatı daha da zorlaştırdıklarını biliyor mu, acaba bunun farkında mı? Kendilerini bu çelişkili duruma son vermeye davet ediyoruz” dedi. Özersay açıklamasında “zaten kökeni nedeniyle binlerce vatandaşımızın güneye geçişini engelliyorlar ve ayrımcılık yapıyorlar ama bu da yetmezmiş gibi geçişine izin verdikleri insanlara da başka bazı ayrımcı uygulamalarla ilave zorluklar çıkarıyorlar” dedi.

Özersay açıklamasında geçmişte eşlere ve karma evlilik çocuklarına güneyden kimlik kartları olmamasına rağmen KKTC kimliği ile güneyde geçerli seyrüsefer çıkarma imkanı ve dolayısıyla araç kullanma imkanı veriliyorken bir süredir Metehan kapısında bu konuda keyfi ve tutarsız bir uygulama başlatıldığına ve bazı vatandaşlara geçmişteki imkanlarını geriye götürecek şekilde kötü davranıldığına dikkat çekti.

HRİSTODULİDES’E ÇAĞRI: “BU İDARİ BİR ZORLUK MU YOKSA BU YÖNDE GERİ GİDİŞ ŞEKLİNDE YENİ BİR KARAR MI ALINDI”

Özersay açıklamasında bu yeni ve ilave zorlukların değiştirilen kurallardan mı yoksa oradaki görevlilere verilen yeni talimatlardan mı kaynaklandığını sorgulayarak “yok eğer kurallar ve talimatlar değişmediyse o zaman oradaki bazı görevlilerin keyfi uygulamaları buna neden oluyor demektir. Kıbrıs Rum liderliği bunun farkında mıdır? Kıbrıs Rum lideri Hristodulides’e çağrıda bulunuyorum, bu çelişkili uygulamaya bir an önce son versinler. Güneye geçişine izin verdikleri insanlara bu kadar yıldır güneye araçlarıyla geçme ve araçlarını kullanma imkanı vermişken bu konuda neden bir geriye adım atılıyor? Bu insanları neden cezalandırıyorsunuz? Bu konuda Cumhurbaşkanlığını da göreve davet ediyoruz, bir an önce gerek BM gerekse Kıbrıs Rum liderliği nezdinde girişim yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

YENİ KAPI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN GEÇMİTEKİ İMKANLAR BİLE DARALTILIYORSA, GERİYE GİDİLİYORSA BU CİDDİ BİR ÇELİŞKİDİR

Özersay iki tarafın Mart ayındaki çok taraflı gayrı resmi toplantı öncesinde yeni kapı açılması ihtiyacı konusunda ortak niyet beyanında bulunduğuna ve bu konuda çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek “ortada yaman bir çelişki vardır çünkü bir yandan yeni kapı açıp geçişleri kolaylaştıracağız derken diğer yandan zaten geçebilen vatandaşlarımıza güneyde araç kullanma imkanlarını da ellerinden alacaksanız bu ne tutarlı bir yaklaşımdır ne de adil bir uygulamadır” dedi. Özersay açıklamasında “zaten kökeni nedeniyle binlerce vatandaşımızın güneye geçişini engelliyorlar ve ayrımcılık yapıyorlar ama bu da yetmezmiş gibi geçişine izin verdikleri insanlara da başka bazı ayrımcı uygulamalarla ilave zorluklar çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.