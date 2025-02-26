Başbakan Üstel’in Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaretinde konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, geçmiş yıllarda hükümetlerin uyuşturucu sorununu kabul etme noktasında çekimser kaldığını ifade etti. Çakıcı, Başbakan Üstel ve Sağlık Bakanı Dinçyürek’in döneminde bağımlılıkla mücadelede ciddi adımlar atıldığını ve devletin desteğinin arttığını söyledi.

Bağımlılık tedavisi alanında kapasitenin genişletildiğini belirten Çakıcı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kurulan 16 yataklı AMATEM birimi ve Pembe Köşk’teki 24 yatakla birlikte, aynı anda 40 hastanın tedavi edilebileceği bir seviyeye ulaşıldığını dile getirdi.

Çakıcı ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde, devlet hastalarına Pembe Köşk’te 21 ile 81 gün arasında tedavi imkânı sağlandığını kaydetti.

Pembe Köşk’ün merkezin dünya standartlarında rehabilitasyon anlayışıyla hizmet verdiğini söyleyen Çakıcı merkezin sadece Kuzey Kıbrıs'ın en büyük tedavi merkezi olmadığını, bağımlılık tedavisi sunan Türkiye'deki en büyük merkezlerle aynı seviyede olduğunu vurguladı.

Hastanenin sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu belirten Çakıcı, şu ana kadar 843 hastaya hizmet verildiğini ve bunların yüzde 27’sinin devlet sevkiyle geldiğini ifade etti.

Çakıcı, bağımlılık tedavisi için başvuran hastaların büyük bir kısmının KKTC'de ikamet ettiğini, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden de hastaların merkeze geldiğini belirterek, merkezin sağlık turizmi açısından da önemli bir konuma ulaştığını kaydetti.