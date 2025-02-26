Başbakan Üstel ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, göreve geldikleri ilk günlerden itibaren Başbakan Ünal Üstel’in, ülkedeki bağımlılıkla mücadelede mevcut eksikliklerin giderilmesi ve bu konuda özel bir çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduklarını ve bu doğrultuda adımlar attıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, kısa vadede en hızlı şekilde hayata geçirilen adımlardan birinin, mevcut bağımlıların tedavi olabilecekleri bir merkezin sağlanması olduğunu belirten Dinçyürek, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde hastaların burada tedavi edilmesinin sağlandığını aktardı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Sağlık Kurulu’ndan geçen hastaların sevk işlemlerinin yapıldığını belirten Dinçyürek, bu süreçte uzman hekimlerin periyodik olarak Pembe Köşk’te hastaları ziyaret ederek tedavi süreçlerini takip ettiğini ve raporlandırdığını söyledi.

Orta vadeli planlar kapsamında atılan bir diğer önemli adımın, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde 16 yatak kapasiteli AMATEM servisinin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Dinçyürek, bu birimin gerekli tadilat ve insan kaynağı düzenlemeleriyle aktif hale getirildiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla uzun vadeli projelerin de hayata geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, yarım kalan AMATEM binasının tamamlanması için 2025 yılı bütçesine 70 milyon TL ödenek ayrıldığına dikkat çekti. Bu projeyle ilgili son çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dinçyürek, kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını ve merkezin tamamlanmasıyla bağımlılıkla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağını vurguladı.