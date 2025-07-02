Yapılan açıklamaya göre, Dorlion Yayınları tarafından, kişisel gelişim kitabı olarak yayımlanan eser ülkedeki ve Türkiye’deki kitapçılardaki raflarda yerini aldı.

Olumlu bakış açısının önemine vurgu yapan eser, 152 sayfadan oluşuyor.

-Pembe Dirençay hakkında…

Lefke’de doğan yazar, ilk ve orta eğitiminin bir kısmını Lefke Gazi Lisesi’nde, geriye kalan kısmını ise Mağusa Canbulat Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra çok kısa bir süre avukatlık yaptı ve ardından kamu görevine girdi.

Cumhuriyet Meclisinde raportör ve yasama uzmanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Hukuk İşleri Amiri ve son olarak da Başbakanlık Merkezi Mevzuat Dairesinde Müdür olarak, toplamda 25 yıla yakın kamu hizmetinde görev yaptı. Evli ve bir kızı olan yazar hayatını Lefkoşa’da sürdürüyor.