Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde gıda üretilen alanlar ile personelin kişisel hijyeni ve üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğu kontrol edildi.

Açıklamada, 2 market, 14 restoran, 1 süt fabrikası, 6 gıda imalathanesi, 6 temizlik ve gıda deposu, 14 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 4 kasap, 1 mezbaha ve 1 etüdün denetlendiği ifade edildi.

Denetimler sonucunda bir gıda deposu ve kasaba, hijyen ile gıda güvenliği konularında daha önce yapılan uyarıları dikkate almadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı. Tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan ürünler olmak üzere toplam 173 parça ürün de müsadere edildi.