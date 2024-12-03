Lefkoşa’da meydana gelen "vahim zarar, ciddi darp ve darp" suçlarından tutuklanan Hasan Kasap dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 30 Kasım 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Özker Özgür Caddesi üzerinde Kahraman Yaşar ve Hasan Kasap aralarında çıkan park yeri tartışması neticesinde, elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alıp rahatsızlık çıkardıkları sırada Hasan Kasap’ın parke taşı ile Kahraman Yaşar'ın yüzüne kasten ve kanunsuz olarak vurup burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis memuru, zanlının önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, belediyede çalıştığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, ayda bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.