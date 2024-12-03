Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa bölgesi sakini vatandaşlarımız, Gazimağusa Devlet Hastanesi park yerindeki bir aracı bize göndererek düşüncelerini paylaştılar.

Gazimağusa Devlet Hastanesi otoparkında uzun süredir park halinde bulunan aracın kime ait olduğunun merak konusu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu aracın yaklaşık 6 aydır hastane park yerinde ayni şekilde durduğunu ve fotoğrafta görüldüğü gibi kuş pisleri ve ağaç yapraklarından dolayı adeta kamufle oldu” dediler.

Bu araç sahibinin hastanede hayatını kaybetmiş biri olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ifade eden vatandaşlarımız fakat hayatını kaybetmiş olsa bir yakınının mutlaka bu aracı oradan alacağını belirttiler.

Bu araç sahibinin polis tarafından bulunması gerektiğini zira polisin plakadan araç sahibine ulaşabileceğini ifade ettiler.