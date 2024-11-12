Lefkoşa'da meydana gelen “vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp suçlamalarından yargılanan Mehmet Kılıç 5 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, olayın Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın İstanbul Caddesi üzerinde olduğu esnada kavga ettiği M.G.’nin başının arka kısmına 35 santimlik pala ile vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Yargıç, sanığın daha sonra palayı İ.C.’nin yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın bu olayların akabinde M.G.’ye ait cep telefonunu yere atarak kırılmasına ve 4 bin 400 TL tutarında hasar oluşmasına neden olduğunu ve böylelikle kasti hasar suçunu işlediğini söyledi. Ağır ceza yargıcı, sanığın aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Yargıç, sanığın tutuklandığı ilk anda kendisine komplo kurulduğunu söylediğini ve “hiçbir şey hatırlamıyorum” dediğini aktardı.

Yargıç, sanığın darp ve tecavüz-i alet taşıma suçlarından birçok sabıkası olduğunu belirtti. Yargıç, sanık hakkındaki “Geceleyin ev açma, zorla insan kaçırma, ciddi darp, mülkte tecavüz, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve telefonda taciz davalarının da bu dava altında değerlendirildiğini belirtti.

Sanığın avukatının beyanlarına da değinen yargıç, uyuşturucu kullandığını, düzgün düşünme yetisini kaybettiğini, uyuşturucu ve ilaçlardan dolayı agresif hale geldiğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, sanığın mahkum olduğu ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngördüğünü söyledi. Yargıç, darp, yaralama vahim zarar suçlarının arttığına değinerek, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, sanığı mahkum olduğu davalardan suçlu bulup 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.