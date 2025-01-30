Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Öztürkler ile Yılmaz, yaklaşık 5 dakikalık baş başa görüşmenin ardından Meclis Şeref Salonu’nda basına açıklamada bulundu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin özden gelen hakları çerçevesinde egemen eşitliği ve uluslararası statüsü konusunda Anavatan ile birlikte kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma politikalarıyla, enerji vfe siyasi stratejik hamleleri karşısında Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Öztürkler, “Sizlerin ziyareti bizlere güç vermektedir. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunarım” dedi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinde yürütülen önemli çalışmalar için de teşekkür etti.