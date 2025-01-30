Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye geldi.

Yılmaz ve beraberindeki heyeti Havalimanında Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Ardından Başbakan Üstel ile Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve heyetini ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ilişkiler ve işbirliklerini daha da üst seviyeye taşımak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren, bu ülkede istikrasızlıklar yüzünden yıllarca hayata geçirilmemiş pek çok proje ve reform olduğunu hep söylüyoruz. İşte 5 yıllık kalkınma planı da bunlardan bir tanesi. Bu son derece önemli bir adımdır. Kalkınma Planını son derece önemsiyoruz."

Ekonomik konularla ve kalkınma planları üzerinde yıllarca uğraşan ve bu konuda ciddi deneyim sahibi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da kendileriyle aynı duyguları paylaştığını düşündüğünü dile getiren Başbakan Üstel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile kucaklaşan ve dünya ile yarışan bir devlet olmak istiyorsak, kalkınmamızı hızlandırmalıyız ve her şeyden önemlisi bunu planlı şekilde yapmalıyız. Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve süründürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenledikleri bu ziyaretin, kapsamlı ve yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında yer alacaklarını yineleyen Yılmaz, "Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini ve refahını temin etme ve uluslararası statüsünü yükseltme konularında çalışmalarına aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.” diye konuştu.